مطلوب محاسبين شرط خبرة بتقفيل الميزانيات .للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الالومنيوم - بالمدينه المنوره - بالمملكه العربيه السعوديه :- مطلوب فورا :- ( محاسب ) - خبره لا تقل عن 4 سنوات - شرط خبره بتقفيل الميزنيات info@eltaef.com Www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار :- 01015627553/ / 01002179333 / الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01015627553
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064574
5,555 ريال
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