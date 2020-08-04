مطلوب محاسبين شرط خبرة بتقفيل الميزانيات .للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الالومنيوم - بالمدينه المنوره - بالمملكه العربيه السعوديه :- مطلوب فورا :- ( محاسب ) - خبره لا تقل عن 4 سنوات - شرط خبره بتقفيل الميزنيات info@eltaef.com Www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار :- 01015627553/ / 01002179333 / الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت