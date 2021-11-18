(فرصة عمل)
|مطلوب محاسبين خبرة 2-3 سنوات لشركة طرق واسفلت بالدمام محاسب حديث التخرج خبرة 2-3 سنوات تاشيره عامل ولايتم تغير مهنه في السعوديه لان مهنه المحاسب تم توطينها لايفضل من محافظات كفر الشيخ /القاهره/الجيزه راتب اساسي ٢٠٠٠ ريال + ٢٠٠ ريال بدل طعام #يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (CA2)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحرمين
|التليفون:
|01021683848
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|العنوان:
|الدقي- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112687
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30 ريال
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11 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
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