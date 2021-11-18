مطلوب محاسبين خبرة 2-3 سنوات لشركة طرق واسفلت بالدمام محاسب حديث التخرج خبرة 2-3 سنوات تاشيره عامل ولايتم تغير مهنه في السعوديه لان مهنه المحاسب تم توطينها لايفضل من محافظات كفر الشيخ /القاهره/الجيزه راتب اساسي ٢٠٠٠ ريال + ٢٠٠ ريال بدل طعام #يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (CA2)