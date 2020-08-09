مطلوب محاسبين خبرة بشركات السياحة للسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات السياحية بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{● محاسبين سياحة ●}}:: - خبرة من 5:3 سنوات فى شركات السياحة . - يفضل من لديه خبره في الضرائب الخاصة بشركات ووكالات السياحه والسفر . - يفضل من لديه خبرة سابقة بالسعودية . - يشترط إجادة اللغه الانجليزيه. 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 ْْ{{ بآدر بارسال السيرة الذاتية باللغه العربيه مع شهادات الخبره مع كتابة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01002179336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/8/2020
رقم الإعلان: 2064879
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