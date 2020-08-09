مطلوب محاسبين خبرة بشركات السياحة للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات السياحية بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{● محاسبين سياحة ●}}:: - خبرة من 5:3 سنوات فى شركات السياحة . - يفضل من لديه خبره في الضرائب الخاصة بشركات ووكالات السياحه والسفر . - يفضل من لديه خبرة سابقة بالسعودية . - يشترط إجادة اللغه الانجليزيه. 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 ْْ{{ بآدر بارسال السيرة الذاتية باللغه العربيه مع شهادات الخبره مع كتابة