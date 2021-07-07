مطلوب محاسبين حديث التخرج

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
لشركة نقليات كبرى بالرياض مطلوب محا سبين حديثى التخرج دفعة 2018 & 2019 مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 : 10 سنوات- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2021
رقم الإعلان: 2099293
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10/5/2021
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