مطلوب محاسبين تكاليف في مجال الأطعمة للعمل بكبرى شركات المطاعم بالرياض - ال

(فرصة عمل)
|مطلوب بكبرى شركات المطاعم بالرياض - السعودية #محاسبين_تكاليف_في_مجال_الأطعمة الشروط : - خبرة 6 سنوات في حساب تكاليف الأطعمة. - المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية والقوائم المالية الفعلية. - إعداد التقارير الإدارية والمحاسبية المختلفة وإجراء التحليل البياني والإحصائي. - التحكم في تكلفة الأطعمة والمشروبات. - هندسة قائمة الأطعمة من حيث التكلفة. - اللغة الانجليزية جيد ( تحدث وكتابة( المميزات رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة - توفرالشركة سكن - انتقالات - تامين طبى - تذاكر طيران للمهتمين برجاء إرسالcv
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080557
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700 ريال
3,000 ريال
3,000 ريال