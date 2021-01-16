مطلوب محاسبين تكاليف في مجال الأطعمة للعمل بكبرى شركات المطاعم بالرياض - ال

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب بكبرى شركات المطاعم بالرياض - السعودية #محاسبين_تكاليف_في_مجال_الأطعمة الشروط : - خبرة 6 سنوات في حساب تكاليف الأطعمة. - المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية والقوائم المالية الفعلية. - إعداد التقارير الإدارية والمحاسبية المختلفة وإجراء التحليل البياني والإحصائي. - التحكم في تكلفة الأطعمة والمشروبات. - هندسة قائمة الأطعمة من حيث التكلفة. - اللغة الانجليزية جيد ( تحدث وكتابة( المميزات رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة - توفرالشركة سكن - انتقالات - تامين طبى - تذاكر طيران للمهتمين برجاء إرسالcv
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01090652223

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العنوان: - الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080557
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