مطلوب محاسبين تكاليف في مجال الأطعمة للعمل بكبرى شركات المطاعم بالرياض - ال

مطلوب بكبرى شركات المطاعم بالرياض - السعودية #محاسبين_تكاليف_في_مجال_الأطعمة الشروط : - خبرة 6 سنوات في حساب تكاليف الأطعمة. - المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية والقوائم المالية الفعلية. - إعداد التقارير الإدارية والمحاسبية المختلفة وإجراء التحليل البياني والإحصائي. - التحكم في تكلفة الأطعمة والمشروبات. - هندسة قائمة الأطعمة من حيث التكلفة. - اللغة الانجليزية جيد ( تحدث وكتابة( المميزات رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة - توفرالشركة سكن - انتقالات - تامين طبى - تذاكر طيران للمهتمين برجاء إرسالcv