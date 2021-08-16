مطلوب محاسبين اناث

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تفاصيل الإعلان
Job Code202108 للتعيين فورا مطلوب عدد 2 محاسبين – أناث فقط (يفضل محجبات) - حديثي التخرج او خبرة سنة -تخصص محاسبة لشركة سوفت وير بمدينة نصر يرجي ارسال الcv على الإيميل التالي: hr@axiomsys.net مع ذكر عنوان الإيميل : محاسبين CODE202108
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Axiom Recruitment
التليفون: +201145051033

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103503
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