مطلوب محاسبين اناث

(فرصة عمل)
|Job Code202108 للتعيين فورا مطلوب عدد 2 محاسبين – أناث فقط (يفضل محجبات) - حديثي التخرج او خبرة سنة -تخصص محاسبة لشركة سوفت وير بمدينة نصر يرجي ارسال الcv على الإيميل التالي: hr@axiomsys.net مع ذكر عنوان الإيميل : محاسبين CODE202108
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Axiom Recruitment
|التليفون:
|+201145051033
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103503
1,000 دولار
3,000 ريال
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