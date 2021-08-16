مطلوب محاسبين اناث

Job Code202108 للتعيين فورا مطلوب عدد 2 محاسبين – أناث فقط (يفضل محجبات) - حديثي التخرج او خبرة سنة -تخصص محاسبة لشركة سوفت وير بمدينة نصر يرجي ارسال الcv على الإيميل التالي: hr@axiomsys.net مع ذكر عنوان الإيميل : محاسبين CODE202108