(فرصة عمل)
|مطلوب مترجم برتغالي الريت 60ج ما يعادل 4 دولار للورقة 250 كلمة يشترط وجود خبره لا تقل عن 4 سنوات gulf.star.c@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Gulf star
|التليفون:
|000000
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|العنوان:
|الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110549
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5,000,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
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150 جنيه
5,000 جنيه
1,500 جنيه
2,500 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
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1 جنيه
40 جنيه
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