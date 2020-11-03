مطلوب مترجمين خبرة سابقة بالعمل بالجمارك

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مترجمين خبرة سابقة بالعمل بالجمارك و شركات التخليص الجمركي للعمل بالسعودية - الدمام للتقديم : cv2@samarec.com 01024420393
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه سما
التليفون: 0120641640-01024420393

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 55 ش الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071902
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 2000م بخطوط الانتاج والمكن للبيع

مصنع 2000م بخطوط الانتاج والمكن للبيع

(للبيع)

مصنع 2000م بخطوط الانتاج والمكن للبيع نشاط مياه معدنية وغازية ببرج العرب مطلوب 11 مليون 01001910248.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: وظائف خاليه

وظائف خاليه

(فرصة عمل)

أمن وحراسات داخلي وخارجي ) موالت – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 250.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر

للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر 2نوم 2ريسبشن مطبخ كامل فرش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر

شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر موقع راقي ومتميز عمارة حديثة 3نوم 3 ريسبشن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: ادفع مقدمك 72الف وامتلك مقرك الطبي او الاداري تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات

ادفع مقدمك 72الف وامتلك مقرك الطبي او الاداري تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات

(للبيع)

امتلك مقرك الطبي او الاداري 40م تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات بالداون تاون امام فندق الماسه بالعاصمة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

72,000 جنيه

10/11/2020
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صورة الاعلان: شقه للبيع بأرض الجولف 230متر بشارع عبدالله دراز للسكن العائلي المتميز

شقه للبيع بأرض الجولف 230متر بشارع عبدالله دراز للسكن العائلي المتميز

(للبيع)

بأجمل منطقه بأرض الجولف مصر الجديده شقه مميزه للبيع مساحتها 230 متر مقسمة الي 3 غرف نوم وريسبشن 3 قط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى

شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى

(للبيع)

عيش في اضخم كمبوند دقايق من مصر الجديده و امام ميراج سيتى #التجمع و فندق الماريوت #شقة مساحه 170 متر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,320,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: للعرب والاجانب شقه فاخره للبيع بمصر الجديده 400مترلا يسكنها الا الصفوة

للعرب والاجانب شقه فاخره للبيع بمصر الجديده 400مترلا يسكنها الا الصفوة

(للبيع)

بأجمل شوارع مصر الجديده شقه للبيع لا يسكنها الا الصفوه مساحتها 400 متر مقسمة الي 3 غرف نوم منهم غرفه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه مميزه للبيع بشارع الحجاز مصر الجديده 180 متر للسكن العائلي

شقه مميزه للبيع بشارع الحجاز مصر الجديده 180 متر للسكن العائلي

(للبيع)

شقه للبيع بمصر الجديده بشارع الحجاز لا يسكنها الا الصفوه مساحتها 180 متر مقسمة الي 3 غرف نوم - 3 ريس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

تاج سيتى عيش في اضخم كمبوند دقايق من مصر الجديده و امام ميراج سيتى #التجمع و فندق الماريوت #شقة مسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول

شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول

(للبيع)

#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

#شقة_للبيع شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان ف القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى ، و 10 دقايق من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بشارع الحجاز الرئيسي للشركات العالميه والعيادات 185 متر

شقه للبيع بشارع الحجاز الرئيسي للشركات العالميه والعيادات 185 متر

(للبيع)

بشارع الحجاز بالقرب من الامن الصناعي شقه مميزه للبيع مساحتها 185 متر مقسمة الي 4 غرف – ريسبشن – 2 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,750,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول

شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول

(للبيع)

امتلك #شقة بمساحة 174 متر ( 3 غرف و ريسبشن و3 حمام ) بمقدم 116 الف وتقسيط حتى 7 سنوات اسكن فى اول كم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
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