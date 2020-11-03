(فرصة عمل)
|مطلوب مترجمين خبرة سابقة بالعمل بالجمارك و شركات التخليص الجمركي للعمل بالسعودية - الدمام للتقديم : cv2@samarec.com 01024420393
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه سما
|التليفون:
|0120641640-01024420393
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|العنوان:
|55 ش الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071902
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