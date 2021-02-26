(فرصة عمل)
|مطلوب متخصص كريب ووافل للعمل بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي. #باريستا الوصف الوظيفي: -دبلوم أو شهادة عمل -متخصص كريب ووافل -الأسبقية لمن لديه خبرة بدول الجليج -**** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -الراتب حسب الخبرة -السكن و مواصلات متوفر -تأمين صحي متوفر -تذكرة الطيران متوفرة -العرض مستعجل . -على من يجد نفسه داخل الشروط يمكنه المشاركة في هذا العرض عبر إرسال السيرة الذاتية -البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.com -رقم الهاتف + الواتساب: 07.07.02.01.19
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085197
(فرصة عمل)- في السعودية
1 ريال
اتصل
14,000 ريال
14,000 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل