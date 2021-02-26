مطلوب متخصص كريب ووافل للعمل بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي. #باريستا الوصف الوظيفي: -دبلوم أو شهادة عمل -متخصص كريب ووافل -الأسبقية لمن لديه خبرة بدول الجليج -**** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -الراتب حسب الخبرة -السكن و مواصلات متوفر -تأمين صحي متوفر -تذكرة الطيران متوفرة -العرض مستعجل . -على من يجد نفسه داخل الشروط يمكنه المشاركة في هذا العرض عبر إرسال السيرة الذاتية -البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.com -رقم الهاتف + الواتساب: 07.07.02.01.19