مطلوب متخصصين سلطات للعمل بشركة موانئ بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|تقدم وأرسل سيرتك الذاتيه :حسب مقابلات تطبيقية مباشرة مع الشركة الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري مطلوب للعمل بشركة بموانئ بالسعودية شيف سلطات : راتب ما بين 3000 و 3500 ريال سعودي الامتيازات : +السكن+المواصلات + الأكل+ التغطية الصحية الشروط: ◀العمر لا يتجاوز 45 سنة ◀خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالتخصص ( يفضل خبرة بالفنادق ) ◀يشترط دبلوم طبخ للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق على البريد الالكتروني: 0707020119
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055319
اتصل
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