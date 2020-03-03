مطلوب متخصصين سلطات للعمل بشركة موانئ بالمملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
تقدم وأرسل سيرتك الذاتيه :حسب مقابلات تطبيقية مباشرة مع الشركة الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري مطلوب للعمل بشركة بموانئ بالسعودية شيف سلطات : راتب ما بين 3000 و 3500 ريال سعودي الامتيازات : +السكن+المواصلات + الأكل+ التغطية الصحية الشروط: ◀العمر لا يتجاوز 45 سنة ◀خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالتخصص ( يفضل خبرة بالفنادق ) ◀يشترط دبلوم طبخ للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق على البريد الالكتروني: 0707020119
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

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العنوان: - الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/3/2020
رقم الإعلان: 2055319
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