مطلوب مبلط سيراميك لشركة مقاولات بالإمارات

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة مقاولات فى دولة الإمارات العربية مبلط سيراميك زيارة وسيتم تحويل الزيارة إلى إقامة 25 م أرضيات / 20م حوائط خبرة لاتقل عن (5) سنوات السن من 30 : 35 سنة السكن / الإقامة / التأمين الطبى / الإنتقالات . على الشركة Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دينار
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074034
2,500 ريال
11 ريال
11 ريال
11 ريال
2,000 ريال
اتصل
90 ريال
300 ريال
400 ريال
اتصل
500 ريال
700 ريال
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
111 ريال