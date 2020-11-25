مطلوب مبلط سيراميك لشركة مقاولات بالإمارات

مطلوب لشركة مقاولات فى دولة الإمارات العربية مبلط سيراميك زيارة وسيتم تحويل الزيارة إلى إقامة 25 م أرضيات / 20م حوائط خبرة لاتقل عن (5) سنوات السن من 30 : 35 سنة السكن / الإقامة / التأمين الطبى / الإنتقالات . على الشركة Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للتواصل 01101717170