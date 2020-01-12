مطلوب مبرمج

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى شركة تجاريه فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية **مطور برامج الويب (Web development) خبرة سنتين او 3 سنوات فى المجال بحد اقصى حاصل على بكالوريوس نظم معلومات او بكالوريوس حاسب لدية دراية كاملة فى Oracle Forms 6i , 10g /Oracle SQL , PL/ SQL/ IOS Development / Android Development / Oracle Apex / Dot Net الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل كما يمكنكم التواصل على الرقم/
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052273
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