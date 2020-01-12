مطلوب مبرمج

مطلوب للعمل فى شركة تجاريه فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية **مطور برامج الويب (Web development) خبرة سنتين او 3 سنوات فى المجال بحد اقصى حاصل على بكالوريوس نظم معلومات او بكالوريوس حاسب لدية دراية كاملة فى Oracle Forms 6i , 10g /Oracle SQL , PL/ SQL/ IOS Development / Android Development / Oracle Apex / Dot Net الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل كما يمكنكم التواصل على الرقم/