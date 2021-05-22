مطلوب مبرمج تطبيقات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مبرمج تطبيقات الاندرويد والايفون والمواقع خبره بي لغات البرمجه المتنوعه وخصوصا لغه Flutter لنظام الاندرويد وال ios خبرة فتره لا تقل عن 4 سنوات راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل مدينة الخرج مسمي التاشيرة عامل يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/5/2021
رقم الإعلان: 2094964
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