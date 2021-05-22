مطلوب مبرمج تطبيقات

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مبرمج تطبيقات الاندرويد والايفون والمواقع خبره بي لغات البرمجه المتنوعه وخصوصا لغه Flutter لنظام الاندرويد وال ios خبرة فتره لا تقل عن 4 سنوات راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل مدينة الخرج مسمي التاشيرة عامل يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094964
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4,000 جنيه
40,000 جنيه