مطلوب مبرمجين حاسب الي لشركه كبري بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مبرمجين حاسب الي لشركه كبري بالسعوديه #مبرمجين حاسب الي متخصصين خبره لا تقل عن ٥ سنوات بالبرمجة ويفضل خريجي حاسبات ومعلومات او علم حاسب او نظم معلومات او ما شابه _ #يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (CV44) _ لترتيب موعد المقابلات و سيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مطلوب مهندسين كهرباء مكتب فني وتصميم
التليفون: 01009842278

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العنوان: العنوان : 5 شارع عامر ميدان المساحه _ الدقي _ اقرب محطه مترو الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: -3 ريال
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112416
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