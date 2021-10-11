(فرصة عمل)
|مطلوب مبرمجين حاسب الي لشركه كبري بالسعوديه #مبرمجين حاسب الي متخصصين خبره لا تقل عن ٥ سنوات بالبرمجة ويفضل خريجي حاسبات ومعلومات او علم حاسب او نظم معلومات او ما شابه _ #يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (CV44) _ لترتيب موعد المقابلات و سيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مطلوب مهندسين كهرباء مكتب فني وتصميم
|التليفون:
|01009842278
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|العنوان:
|العنوان : 5 شارع عامر ميدان المساحه _ الدقي _ اقرب محطه مترو الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112416
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