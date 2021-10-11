مطلوب مبرمجين حاسب الي لشركه كبري بالسعوديه #مبرمجين حاسب الي متخصصين خبره لا تقل عن ٥ سنوات بالبرمجة ويفضل خريجي حاسبات ومعلومات او علم حاسب او نظم معلومات او ما شابه _ #يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (CV44) _ لترتيب موعد المقابلات و سيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفة