(Job Opportunity)
|مطلوب لمستشفى كبرى بجدة بالمملكة العربية السعودية. -استشارى اشعة -استشارى جلدية -استشارى نفسية وعصبية -استشارى جراحة فم واسنان -استشارى جراحة اوعية دموية -اخصائي / ة اشعة -اخصائيات تمريض عام -اخصائية انف واذن لمدينةالطائف الشروط: •داتا فلو •تصنيف الهيئة السعودي . برجاء ارسال السيرة الذاتية pdf على أحد الإيميلات الآتية: Alakhalco599@yahoo.com - alhilacompany@gmail.com للتواصل : واتساب : 01066717777 – هاتفيا : 01280555515
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الهيلا
|Telephone:
|01208055515
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|58شارع سوريا- المهندسين
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246818
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2 Lera
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5,000 Riyal
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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