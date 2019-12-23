(فرصة عمل)
|مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال . خبرة (5) سنوات بعد الدكتوراه - ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي Alakhalco599@yahoo.com / 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046719
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
111,111 جنيه
111,111 جنيه