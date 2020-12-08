مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس alhilacompany@gmail.com Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 تابع مزيد من الاعلانات علي قناة تليجرم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01101717170
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075745
30 ريال
200 ريال
100 جنيه
اتصل
4,700 ريال
600 ريال
اتصل
2,000 ريال
30 ريال
600 ريال
اتصل
اتصل
5,555 ريال
اتصل
اتصل