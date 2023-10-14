(Job Opportunity)
|مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات البرومترك والداتا فلو والتصنيف السعودى { العمر لا يزيد عن 35 سنة } الراتب الأساسى 5000 ريال سكن + إقامة + تأمين الطبى + تذاكر السفر /// مدة العقد سنتين + أجازة 30 يوم مدفوعة / سنة + مكافأة نهاية الخدمة ½ شهر / سنة /// الدوام (9) ساعات شفت واحد – يوم الجمعة أجازة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الهيلا
|Telephone:
|01208055515
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|58شارع سوريا- المهندسين
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|17/10/2023
|Ad Number:
|2246402
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2 Lera
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5,000 Riyal
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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