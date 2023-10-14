مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات البرومترك والداتا فلو والتصنيف السعودى { العمر لا يزيد عن 35 سنة } الراتب الأساسى 5000 ريال سكن + إقامة + تأمين الطبى + تذاكر السفر /// مدة العقد سنتين + أجازة 30 يوم مدفوعة / سنة + مكافأة نهاية الخدمة ½ شهر / سنة /// الدوام (9) ساعات شفت واحد – يوم الجمعة أجازة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 /