(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعه كبرى للمستشفيات والمراكز الطبيه والصيدلايات لفروعها بمصرو السعوديه والامارات والكويت اطباء اسنان اطباء اسنان استشارين –اخصائين –اطباء عام 1- تركيبات 2- زراعه 3- جراحه فم 4- لثه 5- علاج جزور 6- طب اسره 7- تقويم 8- اسنان اطفال 9- علاج تحفظى 10- اطباء اسنان عام يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى recruit.cv2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joop
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|مدينه نصر القاهره- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063386
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه
3,000 دينار