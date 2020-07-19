مطلوب لمجموعه كبرى للمستشفيات والمراكز الطبيه والصيدلايات لفروعها بمصرو السعوديه والامارات والكويت اطباء اسنان اطباء اسنان استشارين –اخصائين –اطباء عام 1- تركيبات 2- زراعه 3- جراحه فم 4- لثه 5- علاج جزور 6- طب اسره 7- تقويم 8- اسنان اطفال 9- علاج تحفظى 10- اطباء اسنان عام يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى recruit.cv2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى