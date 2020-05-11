مطلوب لمجموعه قابضة تعمل بمجال السياحه ولفروع فنادقها بمصر والسعودية الوظائف الاتيه موظفين استقبال مدرين عام فنادق مدرين تشغيل فنادق مدرين عام فنادق مدرين قطاع غرف وظائف نظافة واشراف داخلي وظائف خدمة الغرف/Room Service لقسم المطعم طابخين من كل التخصصات ومقديمن الاطعمة والمشروبات وموظفين حجوزات موظفين تنظيم حفلات وظائف لقسم الامن شرط لايتعدى السن 45 سنة وظائف لقسم الجيم والسبا ومساج مدربين جيم خبره لاتقل عن سنتين بالمجال موظفين لقسم السبا والمساج خبره يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لا