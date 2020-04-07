مطلوب لمجموعه قابضة تعمل بالمجال الطبى (مستشفيات ومراكز الطبيه وصيدلايات ) لفروعها بمصرو السعوديه والامارات اطباء استشاري -أخصائي اول– أخصائين– اطباء مقيمين -اطباء عام اطباء اسنان -تمريض وفنين -صيادله ومنوبين مبيعات طبية 1- انف وإذن وحنجره 2- امراض نفسيه و عصبيه 3 - عيون ( رمد )( يفضل من لديه خبره في عمليات الحول واليزك) 4 - جلديه وليزر وتجميل 5- باطنه 6- اطباء جراحه تجميل 7- جهاز هضمي 8- تخدير 9- اشعه 10- عظام 11- نسا وتوليد 12 - طب طوارئ(master emergency or intensive care)