(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعه قابضة تعمل بالمجال الطبى (مستشفيات ومراكز الطبيه وصيدلايات ) لفروعها بمصرو السعوديه والامارات اطباء استشاري -أخصائي اول– أخصائين– اطباء مقيمين -اطباء عام اطباء اسنان -تمريض وفنين -صيادله ومنوبين مبيعات طبية 1- انف وإذن وحنجره 2- امراض نفسيه و عصبيه 3 - عيون ( رمد )( يفضل من لديه خبره في عمليات الحول واليزك) 4 - جلديه وليزر وتجميل 5- باطنه 6- اطباء جراحه تجميل 7- جهاز هضمي 8- تخدير 9- اشعه 10- عظام 11- نسا وتوليد 12 - طب طوارئ(master emergency or intensive care)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|engasgrroup
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057799
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