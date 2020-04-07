مطلوب لمجموعه قابضة تعمل بالمجال الطبى

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجموعه قابضة تعمل بالمجال الطبى (مستشفيات ومراكز الطبيه وصيدلايات ) لفروعها بمصرو السعوديه والامارات اطباء استشاري -أخصائي اول– أخصائين– اطباء مقيمين -اطباء عام اطباء اسنان -تمريض وفنين -صيادله ومنوبين مبيعات طبية 1- انف وإذن وحنجره 2- امراض نفسيه و عصبيه 3 - عيون ( رمد )( يفضل من لديه خبره في عمليات الحول واليزك) 4 - جلديه وليزر وتجميل 5- باطنه 6- اطباء جراحه تجميل 7- جهاز هضمي 8- تخدير 9- اشعه 10- عظام 11- نسا وتوليد 12 - طب طوارئ(master emergency or intensive care)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: engasgrroup
التليفون: 01151020771

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العنوان: عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 13/4/2020
رقم الإعلان: 2057799
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خد قرارك بأمتلاكك عيادة واستثمر في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خد قرارك بأمتلاكك عيادة واستثمر في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خد قرارك الصح وامتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة في مول مميز جدا في مكان حيوي بمول sixty واست.
العنوان:

القاهرة - مصر

319,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك في العاصمة الادارية بأقل مقدم - في القاهرة مصر

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية بأقل مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بمساحة 56م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون مقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

195,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: عيادتك علي اجمل فيو في العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

عيادتك علي اجمل فيو في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك علي اجمل فيو بالعاصمة الادارية الجديدة تطل علي اكبر لاند سكيب في مول sixty في اميز مكان.
العنوان:

القاهرة - مصر

236,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادة في العاصمة علي اكبر لاند سكيب - في القاهرة مصر

امتلك عيادة في العاصمة علي اكبر لاند سكيب

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

علي اكبر لاند سكيب في مول sixty امتلك عيادتك بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم وفي مكان مميز جد.
العنوان:

القاهرة - مصر

195,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك في اميز مول بالعاصمة بالحي المالي - في القاهرة مصر

امتلك عيادتك في اميز مول بالعاصمة بالحي المالي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بمول sixty اميز مول بالعاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي وبجانب البنك المركزي والبورص.
العنوان:

القاهرة - مصر

160,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: استثمر وامن مستقبل اولادك وامتلك عيادة في العاصمة بدون مقدم - في القاهرة مصر

استثمر وامن مستقبل اولادك وامتلك عيادة في العاصمة بدون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بامتلاكك عيادة بالعاصمة الادارية الجديدة هتستثمر وهتضمن مستقبلك ومستقبل اولادك بدون قلق وكمان بأكبر .
العنوان:

القاهرة - مصر

116,000 جنيه

20/3/2020
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صورة الاعلان: عيادة تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم في العاااصمة - في القاهرة مصر

عيادة تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم في العاااصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيادة للبيع بالعاصمة الادراية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح بمول sixty بمساحة 55م ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

160,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: اضمن مستقبل اولادك امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اضمن مستقبل اولادك امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية الجديدة بمول مميز جدا بالحي المالي بجانب مقرات البنوك الرئيسية.
العنوان:

القاهرة - مصر

218,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: عيادتك بالعاصمة بجانب البنك المركزي والبورصة المصرية - في القاهرة مصر

عيادتك بالعاصمة بجانب البنك المركزي والبورصة المصرية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty اميز مول بالعاصمة لانه بالحي المالي امام وزارة الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

247,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: نفسيتك هتبقي احلي بأمتلاكك عيادتك الخاصة ع لاند سكيب بالعاصمة - في القاهرة مصر

نفسيتك هتبقي احلي بأمتلاكك عيادتك الخاصة ع لاند سكيب بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك الخاصة علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة الادارية الجديدة ونفسيتك هتبقي احلي وعيادتك امام وزا.
العنوان:

القاهرة - مصر

232,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع بدون مقدم وهتستثمر براحتك - في القاهرة مصر

عيادة للبيع بدون مقدم وهتستثمر براحتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومساحة عيادتك 60م تشطي.
العنوان:

القاهرة - مصر

174,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك تشطيب كامل وبالتكييفات بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك عيادتك تشطيب كامل وبالتكييفات بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بموقعه المتميز جدا بالحي المالي وامام وزارة المالية مباشرة .
العنوان:

القاهرة - مصر

150,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: عيادتك موجودة بالعاصمة بأقل الاسعار وبدون مقدم - في القاهرة مصر

عيادتك موجودة بالعاصمة بأقل الاسعار وبدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بأقل الاسعار امتلك عيادة في العاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة بالحي المالي وبجانب م.
العنوان:

القاهرة - مصر

218,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية ونجاحك هيكبر - في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية ونجاحك هيكبر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة وهتشوف نجاحك بيكبر قدام عينيك لان عيادتك بموقع مميز جدا بمول .
العنوان:

القاهرة - مصر

174,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: عيادتك تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيادتك تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة في مكان مميز جدا ملئ بالسكان والموظفين بالحي المالي امام وزارة الما.
العنوان:

القاهرة - مصر

135,000 جنيه

1/3/2020
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