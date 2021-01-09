(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالخرج 1- استشاريين اسنان خبره في تقويم ( دكتوراه خبره لاتقل 5 سنوات ) 2- استشاريين اسنان خبره في العصب ( دكتوراه خبره لاتقل 3 سنوات ) 3- اخصائين اسنان خبره في الزراعه ( ماجستير خبره لاتقل 2 سنوات ) 4- اخصائييات جلديه 5- أخصائيين تركبيات اسنان ( ماجستير خبره لاتقل 2 سنوات ) 6- اخصائين تقويم اسنان ( ماجستير خبره لاتقل 2 سنوات ) 7- اخصائين جراحه وجه وفكين ( ماجستير خبره لاتقل 2 سنوات ) 8- اخصائيين زراعه اسنان ( ماجستير خبره لاتقل 2 سنوات ) 9- اخصائيي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079156
1 ريال
1 ريال
1 جنيه
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 جنيه
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1 ريال
1 ريال
30,000 ريال