(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والقصيم وجده والخبر الدمام -اخصائين ومقيميين اسنان (ماجستير سنتين / حديث / زماله) (تركيبات - جراحه فم اسنان - علاج جزور -طب اسنان اسرة - تقويم - علاج تحفظي - اسنان اطفال ) -اطباء وطبيبات اسنان (خبره بالزراعه او التقويم) -فنين اسنان معمل (خبره بالسيراميك والمنير والفينيرز) (مرتبات مجزيه + ونسبه من الدخل + سكن عائلي او بدل سكن + تامين طبي + تذاكر طيران ) يرجي ارسال السير الذاتيه والشهادات علي الايميل او الواتساب او التواصل علي 📧 TRUEJOBC@GMA
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|truejob
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093697
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4,500 ريال
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5,000 ريال
5,000 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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