(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والدمام اطباء وطبيبات اسنان عام خبره بالزراعه او التقويم اخصائين ومقمين اسنان ماجستير سنتين / حديث / زماله / تركيبات / جراحه فم اسنان / علاج جزور / طب اسره / تقويم / علاج تحفظى / اسنان اطفال / المقابلات مع المدير التنفيذى للمجموعه. يرجي ارسال السيره الذاتيه علي الميل علي الميل او الواتس اب truejobc@gmail.com او التواصل علي 0021004868403 / 00201124884886 يرجي كتابه المسمي الوظيفي في خانه الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078375
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