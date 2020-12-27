مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والدمام اطباء وطبيبات اسنان عام خبره بالزراعه او التقويم اخصائين ومقمين اسنان ماجستير سنتين / حديث / زماله / تركيبات / جراحه فم اسنان / علاج جزور / طب اسره / تقويم / علاج تحفظى / اسنان اطفال / المقابلات مع المدير التنفيذى للمجموعه. يرجي ارسال السيره الذاتيه علي الميل علي الميل او الواتس اب truejobc@gmail.com او التواصل علي 0021004868403 / 00201124884886 يرجي كتابه المسمي الوظيفي في خانه الsubject