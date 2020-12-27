مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والدمام اطباء وطبيبات اسنان عام خبره بالزراعه او التقويم اخصائين ومقمين اسنان ماجستير سنتين / حديث / زماله / تركيبات / جراحه فم اسنان / علاج جزور / طب اسره / تقويم / علاج تحفظى / اسنان اطفال / المقابلات مع المدير التنفيذى للمجموعه. يرجي ارسال السيره الذاتيه علي الميل علي الميل او الواتس اب truejobc@gmail.com او التواصل علي 0021004868403 / 00201124884886 يرجي كتابه المسمي الوظيفي في خانه الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف
التليفون: 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 28/12/2020
رقم الإعلان: 2077767
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