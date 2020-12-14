(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن 3 سنوات ) ( يفضل خبره بالزراعه والتقويم ) المقابلات مع المدير التنفيذي للمجموعه بتاريخ15/12/2020 الثلاثاء القادم ١١ ص بمرتبات مجزيه ونسبه وتامين طبى وتذاكر طيران يرجي ارسال السيره الذاتيه علي الميل علي الميل علي الميل او الواتس اب truejobc@gmail.com او التواصل علي ٠١٠٠٤٨٦٨٤٠٣/٠١١٢٤٨٨٤٨٨٦ يرجي كتابه المسمي الوظيفي في خانه الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076165
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه
1 جنيه