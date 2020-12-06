مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن 3 سنوات ) ( يفضل خبره بالزراعه والتقويم ) المقابلات مع المدير التنفيذي للمجموعه بتاريخ15/12/2020 الثلاثاء القادم ١١ ص بمرتبات مجزيه ونسبه وتامين طبى وتذاكر طيران يرجي ارسال السيره الذاتيه علي الميل علي الميل علي الميل او الواتس اب truejobc@gmail.com او التواصل علي ٠١٠٠٤٨٦٨٤٠٣/٠١١٢٤٨٨٤٨٨٦ يرجي كتابه المسمي الوظيفي في خانه الsubject