(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعه شركات ومصانع فى السعوديه ( الرياض – جده – الدمام – المدينه – الخبر - .) مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : خبرة بالأدوات الصحيه لا تقل عن سنتين . أو خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال المواد الغذائيه . أو خبرة بالمواسير البلاستيك ( البولسترين ) لا تقل عن سنتين . أو خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال المياه . لا يزيد السن عن 35 سنه . شرط أساسى وجود رخصه سعوديه . يفضل مؤهل عالى . يفضل لغه أنجليزيه برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.co
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073789
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