مطلوب لمجموعه شركات ومصانع فى السعوديه ( الرياض – جده – الدمام – المدينه – الخبر - .) مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : خبرة بالأدوات الصحيه لا تقل عن سنتين . أو خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال المواد الغذائيه . أو خبرة بالمواسير البلاستيك ( البولسترين ) لا تقل عن سنتين . أو خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال المياه . لا يزيد السن عن 35 سنه . شرط أساسى وجود رخصه سعوديه . يفضل مؤهل عالى . يفضل لغه أنجليزيه برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل بصيغه Word tec@ejadahr.co