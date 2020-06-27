(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة طبية كبري مستشفي ومراكز طبية لفروعها بمصر والسعودية اطباء استشاري -أخصائي اول– أخصائين– اطباء مقيمين -اطباء عام -تمريض وفنين -صيادله ومنوبين مبيعات طبية 1- انف وإذن وحنجره 2- امراض نفسيه و عصبيه 3 - عيون ( رمد )( يفضل من لديه خبره في عمليات الحول واليزك) 4 - جلديه وليزر وتجميل 5- باطنه 6- اطباء جراحه تجميل 7- جهاز هضمي 8- تخدير 9- اشعه 10- عظام 11- نسا وتوليد 12 - طب طوارئ(master emergency or intensive care) 13- قلب ويفضل من يجيد عمل القسطرة التشخيصية والعلاجيه 14 -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joop
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|مدينه نصر القاهره- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061929
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه
3,000 دينار
1 ريال