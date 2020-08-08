مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

مطلوب لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة السعودية فنيين أسنان خبرة من 3 : 5 سنوات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777