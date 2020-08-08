مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة السعودية فنيين أسنان خبرة من 3 : 5 سنوات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ش 26 يوليو- اختر.
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 ريال
تاريخ الإعلان: 9/8/2020
رقم الإعلان: 2064580
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#نقل_كفالة #اخصائيات_تمريض #اخصائيات_اول_تمريض مطلوب فورااا لمستشفى مرموق و مميز بالمدينة المنورة .
العنوان:

الجيزة - مصر

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