مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة السعودية فنيين أسنان خبرة من 3 : 5 سنوات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ش 26 يوليو- اختر.
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064580
1,111 ريال
اتصل
30 ريال
1 ريال
30 جنيه
30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 جنيه
30 ريال
اتصل
اتصل
1,111 ريال
اتصل
اتصل