مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للمملكه العربيه السعوديه - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال المفروشات والآثاث المنزلى السن لايزيد عن 35 سنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 6/8/2020
رقم الإعلان: 2064365
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للمملكه العربيه السعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية أخصائى تسويق إلكترونى خبرة 10 سنوات فأك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,555 ريال

22/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب بائع اجهزة وادوات رياضيه بالسعوديه 0 الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب بائع اجهزة وادوات رياضيه بالسعوديه 0 الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) تجهيز لبعد العيد بائعين خبره بمجال الاجهزة والادوات الكهربائ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

10/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager