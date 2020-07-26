مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مستشار نظام برنامج اودو Odoo functional consultant Certified odoo V12. V13 خبرة من 10 : 15 سنة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- العجوزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,555 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064233
1,111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
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1,000 جنيه