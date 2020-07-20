مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)
|للعمل بكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية مهندسين ميكانيكا شاحنات •أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا • خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال الشاحنات بأنواعها • وأن يكون سبق له العمل بكبرى الشركات " غبور" • وأن يكون سبق له العمل باحدى شركات المقاولات الكبرى "هشام طلعت مصطفى / المقاولون العرب / أوراسكوم " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- اختر.
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063720
30 ريال
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