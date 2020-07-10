مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(طلب عمل)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية أخصائى تسويق إلكترونى خبرة 10 سنوات فأكثر لجميع التخصصات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- العجوزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,555 ريال
تاريخ الإعلان: 22/7/2020
رقم الإعلان: 2063561
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صورة الاعلان: مطلوب بائع اجهزة وادوات رياضيه بالسعوديه 0 الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب بائع اجهزة وادوات رياضيه بالسعوديه 0 الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) تجهيز لبعد العيد بائعين خبره بمجال الاجهزة والادوات الكهربائ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

10/7/2020
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