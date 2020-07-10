مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(طلب عمل)
|للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية أخصائى تسويق إلكترونى خبرة 10 سنوات فأكثر لجميع التخصصات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- العجوزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,555 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063561
2,500 ريال