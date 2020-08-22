مطلوب للكويت حلاقين رجالي للعمل بصالون راقي

(فرصة عمل)
|مطلوب حلاقين رجالي للعمل بصالون راقي بدولة الكويت الراتب حسب الخبرة موفر السكن والمواصلات فعلى الراغبين بالتسجيل يرجى مراسلتنا على جوال+ الواتساب 0680352562 والسفر بعد رفع حظر الطيران
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الزرقطوني
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065501
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3,000 درهم
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1,000 ريال
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35,000 درهم
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