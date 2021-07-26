(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل لشركه تسويق عقاري بمدينة نصر عباس العقاد ادمن ( سكرتيره تنفيذية ) تجيد التعامل مع الكمبيوتر وبرامج الأوفيس ( الاكسل ) التعامل مع برامج الانترنت مواعيد العمل من الأحد الي الخميس من الساعه 11 ل ٧ راتب ٢٥٠٠ بالإضافة لمكافاءات و حوافز يرجي ارسال السيره الذاتيه مصحوبه بصوره شخصية حديثه علي الواتس01020181762
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohammed Ali ال
|التليفون:
|01020181762
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|224991113- عين شمس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103108
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