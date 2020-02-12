مطلوب للعمل لدي مصنع كرتون بالسعودية

(فرصة عمل)
|- فني مضلع كرتون - فني دوبل - مشرف خط كرتون مضلع -يتم توفير السكن والاقامة والتامين الطبي وتذاكر الطيران سيتم اجراء مقابلات بمقر الشركة للاستفسار يرجى الاتصال على الارقام التاليه 0552293009 - 01229527799 - 01065006222 العنوان / الزقازيق - امام محطة القطار جهة شارع فاروق - القصر الابيض برج رقم ( 2 ) الدور الاول علوي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة البحيري لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1071
|التليفون:
|0552293009 - 01229527799 - 01065006222
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|العنوان:
|العنوان / الزقازيق - امام محطة القطار جهة شارع فاروق - القصر الابيض برج رقم ( 2 ) الدور الاول علوي- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053623
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