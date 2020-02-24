مطلوب للعمل لدى مصنع لحوم بالسعودية مناديب مبيعات

(فرصة عمل)
|٣- مناديب مبيعات خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال المبيعات المواد العذائية بكالوريوس تجارة . ملاحظة : أ- يجب توفر الاشتراطات التالية : ١- يجيد اللغة الإنجليزية تحدث و كتابة . ٢- رخصة سياقة . ٣- لم يسبق له العمل في المملكة العربية السعودية الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة • لارسال السير الذاتيه و التواصل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com • mob@whatsapp : 01017913335 • HR :Mohamed elmaraghy /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01017913335
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055092
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