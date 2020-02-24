مطلوب للعمل لدى مصنع لحوم بالسعودية مناديب مبيعات

٣- مناديب مبيعات خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال المبيعات المواد العذائية بكالوريوس تجارة . ملاحظة : أ- يجب توفر الاشتراطات التالية : ١- يجيد اللغة الإنجليزية تحدث و كتابة . ٢- رخصة سياقة . ٣- لم يسبق له العمل في المملكة العربية السعودية الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة • لارسال السير الذاتيه و التواصل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com • mob@whatsapp : 01017913335 • HR :Mohamed elmaraghy /