(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل لدى كبرى شركات التوظيف بالإسكندرية #موظفة_استقبال (خبرة لا تقل عن سنتين) #مندوب (لا يشترط الخبرة) شروط عامة : •يشترط اللباقة وحسن المظهر واجادة التعامل مع برامج ال word& excel •بالنسبة للمندوب : إمكانية السفر إلى القاهرة يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01017617968
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|العنوان:
|12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى الإسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113777
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