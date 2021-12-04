مطلوب للعمل لدى كبرى شركات التوظيف بالإسكندرية #موظفة_استقبال (خبرة لا تقل عن سنتين) #مندوب (لا يشترط الخبرة) شروط عامة : •يشترط اللباقة وحسن المظهر واجادة التعامل مع برامج ال word& excel •بالنسبة للمندوب : إمكانية السفر إلى القاهرة يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للإعلان فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان