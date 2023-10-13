(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل لدى كبرى المطاعم بالرياض #مساعد_شيف_ بيتزا #مساعد_شيف_شاورما #مساعد_شيف_مشاوى #مساعد_شيف_شرقى #خباز المقابلة يوم السبت القادم الموافق 21/10/2023 الساعه 1:00 ظهرا الشروط : -السن لا يزيد عن 27 سنة -حسن المظهر -خبرة لاتقل عن سنتين في مجال مهنته المميزات : يتم تحديد الرواتب حسب الخبرة بالمقابلة مع صاحب العمل توفر الشركة : ( إقامة – سكن – تامين طبى – انتقالات ) من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الواتس اب :
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج
|Telephone:
|01017913335
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|Location:
|1 شارع الابعين - خلف حديقة بدر - عمارت سيجال - بحوار حلوانى الطيب -- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246576
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