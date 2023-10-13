مطلوب للعمل لدى كبرى المطاعم بالرياض #مساعد_شيف_ بيتزا #مساعد_شيف_شاورما #مساعد_شيف_مشاوى #مساعد_شيف_شرقى #خباز المقابلة يوم السبت القادم الموافق 21/10/2023 الساعه 1:00 ظهرا الشروط : -السن لا يزيد عن 27 سنة -حسن المظهر -خبرة لاتقل عن سنتين في مجال مهنته المميزات : يتم تحديد الرواتب حسب الخبرة بالمقابلة مع صاحب العمل توفر الشركة : ( إقامة – سكن – تامين طبى – انتقالات ) من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الواتس اب :