مطلوب للعمل لدى كبرى المطاعم بالرياض #مساعد_شيف_

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Ad Information
مطلوب للعمل لدى كبرى المطاعم بالرياض #مساعد_شيف_ بيتزا #مساعد_شيف_شاورما #مساعد_شيف_مشاوى #مساعد_شيف_شرقى #خباز المقابلة يوم السبت القادم الموافق 21/10/2023 الساعه 1:00 ظهرا الشروط : -السن لا يزيد عن 27 سنة -حسن المظهر -خبرة لاتقل عن سنتين في مجال مهنته المميزات : يتم تحديد الرواتب حسب الخبرة بالمقابلة مع صاحب العمل توفر الشركة : ( إقامة – سكن – تامين طبى – انتقالات ) من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الواتس اب :
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج
Telephone: 01017913335

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Location: 1 شارع الابعين - خلف حديقة بدر - عمارت سيجال - بحوار حلوانى الطيب -- جسر السويس
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 18/10/2023
Ad Number: 2246576
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Ad Photo: هاوس كيبينج - in Cairo Egypt

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