مطلوب للعمل لدى شركة كبري بالسعودية اداري #اداري الشروط: يحمل مؤهل عالى. خبرة سنة . السن لا يزيد 25 سنة . المميزات: راتب مجزى. سكن. اقامة. تأمين طبي. من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي عن طريق الواتساب : في حالة وجود أى تخصص غير معلن عنه ، فعلي من يرغب في السفر يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل : ZHRET.ELHEGAZ@YAHOO.COM وعند توافر الفرصه المناسبة سنقوم بالتواصل معكم . #شركة