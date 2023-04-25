(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل لدى شركة كبري بالسعودية اداري #اداري الشروط: يحمل مؤهل عالى. خبرة سنة . السن لا يزيد 25 سنة . المميزات: راتب مجزى. سكن. اقامة. تأمين طبي. من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي عن طريق الواتساب : في حالة وجود أى تخصص غير معلن عنه ، فعلي من يرغب في السفر يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل : ZHRET.ELHEGAZ@YAHOO.COM وعند توافر الفرصه المناسبة سنقوم بالتواصل معكم . #شركة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 400
|Telephone:
|01017913335
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|Location:
|1 شارع الاربعين - خلف حديقة بدر - جسرالسويس - القاهرة- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182733
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