مطلوب للعمل لدى شركة دعاية و اعلان كبري بالرياض مصممين جرافيك خبرة

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Ad Information
مطلوب للعمل لدى شركة دعاية و اعلان كبري بالرياض مصممين جرافيك خبرة #مصمم_جرافيك الشروط: يحمل مؤهل عالى. خبرة من 3 الى 7 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنة . يجيد العمل على برامج الادوبي و التصاميم 3D & 2D المميزات: راتب مجزى. سكن. اقامة. تأمين طبي. من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي عن طريق الواتساب : في حالة وجود أى تخصص غير معلن عنه ، فعلي من يرغب في السفر يرجى إرسال السيرة الذات
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 400
Telephone: 01017913335

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 1 شارع الاربعين - خلف حديقة بدر - جسرالسويس - القاهرة- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 6/5/2023
Ad Number: 2182730
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(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل لدى شركة دعاية و اعلان بالسعودية #مصممين_جرافيك الشروط : •خبرة من 3 الى 7 سنوات •يجي.
Location:

Cairo - Egypt

Call

15/4/2023
Ad Photo: رسام خرائط - in Cairo Egypt

رسام خرائط

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد مع رسام خرائط للعمل فالسعوديه بالرياض بشركه مواد غذائيه خبره عمل علي اتوكاد و gis معا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

9/4/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل لدى شركة كبري بالبحرين #مصممة_ازياء #عارضة_ازياء - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل لدى شركة كبري بالبحرين #مصممة_ازياء #عارضة_ازياء

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل لدى شركة كبري بالبحرين #مصممة_ازياء #عارضة_ازياء الشروط: يحمل مؤهل عالى او دبلوم . خ.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/3/2023
Ad Photo: رسام ونحات وخطاط - in Cairo Egypt

رسام ونحات وخطاط

(Job request)

- in Cairo Egypt

رسام فحم زيت جداريات ونحات جداريات وخطاط خط عربي.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

22/2/2023
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