مطلوب للعمل لدى شركة دعاية و اعلان كبري بالرياض مصممين جرافيك خبرة #مصمم_جرافيك الشروط: يحمل مؤهل عالى. خبرة من 3 الى 7 سنوات . السن لا يزيد عن 35 سنة . يجيد العمل على برامج الادوبي و التصاميم 3D & 2D المميزات: راتب مجزى. سكن. اقامة. تأمين طبي. من يرغب بالترشح للوظيفة وتنطبق عليه الشروط يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي عن طريق الواتساب : في حالة وجود أى تخصص غير معلن عنه ، فعلي من يرغب في السفر يرجى إرسال السيرة الذات