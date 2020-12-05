(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في مطعم راقي تخصص(بيفي) بالدار البيضاء نادلين شباب شرط ديبلوم الراتب 2500 المرجو إرسال السيرة الذاتية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontact
|التليفون:
|0645823886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|casablanca, hay hassani- CASABLANCA
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075139
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(مطلوب)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل