(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في مستشفى كبير في مدينة الرياض للمقيمين نقل كفالة ( نائب اول طوارئ ) ( استشاري طوارئ ) ( استشاري واخصائي اول واخصائي امراض عصبية) ( نائب اول عنايه مركزة ) ( استشاري عنايه مركزة ) ( استشاري امراض الكلى ) ( استشاري جراحة مخ واعصاب ) ( استشارية جلدية ) ( استشاري حضانات اطفال وحديثي الولادة ) ( استشاري جراحة انف واذن وحنجرة ) ( استشارية نسائية ) الرجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادة التصنيف السعودية على الإيميل التالي: dr.doctor2016@gmail.com 00967773126393
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د سوسن علي
|التليفون:
|00967773126393
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103124
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