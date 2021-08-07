مطلوب للعمل في مستشفى كبير في مدينة الرياض للمقيمين نقل كفالة ( نائب اول طوارئ ) ( استشاري طوارئ ) ( استشاري واخصائي اول واخصائي امراض عصبية) ( نائب اول عنايه مركزة ) ( استشاري عنايه مركزة ) ( استشاري امراض الكلى ) ( استشاري جراحة مخ واعصاب ) ( استشارية جلدية ) ( استشاري حضانات اطفال وحديثي الولادة ) ( استشاري جراحة انف واذن وحنجرة ) ( استشارية نسائية ) الرجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادة التصنيف السعودية على الإيميل التالي: dr.doctor2016@gmail.com 00967773126393