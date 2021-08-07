مطلوب للعمل في مستشفى كبير في مدينة الرياض للمقيمين نقل كفالة

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في مستشفى كبير في مدينة الرياض للمقيمين نقل كفالة ( نائب اول طوارئ ) ( استشاري طوارئ ) ( استشاري واخصائي اول واخصائي امراض عصبية) ( نائب اول عنايه مركزة ) ( استشاري عنايه مركزة ) ( استشاري امراض الكلى ) ( استشاري جراحة مخ واعصاب ) ( استشارية جلدية ) ( استشاري حضانات اطفال وحديثي الولادة ) ( استشاري جراحة انف واذن وحنجرة ) ( استشارية نسائية ) الرجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادة التصنيف السعودية على الإيميل التالي: dr.doctor2016@gmail.com 00967773126393
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د سوسن علي
التليفون: 00967773126393

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/8/2021
رقم الإعلان: 2103124
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب #اخصائية_مقيمة_جلدية_وتجميل لمركز طبي مرموق بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب #اخصائية_مقيمة_جلدية_وتجميل لمركز طبي مرموق بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات الطبية التالية للعمل بمركز طبي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager