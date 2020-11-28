(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في مجمع طبي بالسعوديه اخصائيه جلديه خبره في التجميل والليزر اخصائي انف واذن برجاء ارسال السيره الذاتيه علي الميل التالي hr.f847@gmail.com مع كتابه المسمي الوظيفي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الغدا الحديثه
|التليفون:
|01280620418
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|العنوان:
|- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074418
1 جنيه
1 جنيه
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اتصل
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