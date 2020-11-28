مطلوب للعمل في مجمع طبي بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في مجمع طبي بالسعوديه اخصائيه جلديه خبره في التجميل والليزر اخصائي انف واذن برجاء ارسال السيره الذاتيه علي الميل التالي hr.f847@gmail.com مع كتابه المسمي الوظيفي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الغدا الحديثه
التليفون: 01280620418

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074418
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