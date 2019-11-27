مطلوب للعمل في السعودية فنين اتصالات

مطلوب لشركة اتصالات فى السعودية فنين اتصالات تمديد كبلات هاتف ويفضل خبرة في كابلات الفايبر . السن لا يزيد عن 30 سنة الراتب + العمولات الاقامه السكن التامين الانتقالات وجميع المصروفات الحكومية علي الشركه