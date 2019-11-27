مطلوب للعمل في السعودية فنين اتصالات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة اتصالات فى السعودية فنين اتصالات تمديد كبلات هاتف ويفضل خبرة في كابلات الفايبر . السن لا يزيد عن 30 سنة الراتب + العمولات الاقامه السكن التامين الانتقالات وجميع المصروفات الحكومية علي الشركه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سما لالحاق العماله بالخارج
التليفون: 01206414243_01024420393

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العنوان: 55شارع مراد بالجيزة- الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047903
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