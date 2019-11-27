مطلوب للعمل في السعودية فنين اتصالات

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة اتصالات فى السعودية فنين اتصالات تمديد كبلات هاتف ويفضل خبرة في كابلات الفايبر . السن لا يزيد عن 30 سنة الراتب + العمولات الاقامه السكن التامين الانتقالات وجميع المصروفات الحكومية علي الشركه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سما لالحاق العماله بالخارج
|التليفون:
|01206414243_01024420393
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|العنوان:
|55شارع مراد بالجيزة- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047903
10 جنيه
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