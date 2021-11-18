مطلوب للعمل في السعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل في السعودية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

إضغط على الصورة لتكبيرها

مطلوب للعمل في السعودية بشكل عاجل سائقين توصيل طلبات عدد 20 الراتب 2000 ريال + حوافز مادية أخرى موفر السكن والمواصلات والتأمين الصحي شرط التقديم ان لا يزيد العمر عن 38 يكون يعرف تطبيقات استخدام الهاتف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: master contact company
التليفون: 0645823886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: hay hassani casablanca- hay hassani
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 درهم
تاريخ الإعلان: 29/12/2021
رقم الإعلان: 2117210
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: البحث عن عمل في مجال سياقة - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

البحث عن عمل في مجال سياقة

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

سلام وعليكم الاسم هشام سن 28سنة من الدارالبيضاء المستوى الدراسي ثانوي حاصل على الرخصة سياقة من صنف ب.
القسم: 

اتصل

18/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager