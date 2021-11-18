مطلوب للعمل في السعودية بشكل عاجل سائقين توصيل طلبات عدد 20 الراتب 2000 ريال + حوافز مادية أخرى موفر السكن والمواصلات والتأمين الصحي شرط التقديم ان لا يزيد العمر عن 38 يكون يعرف تطبيقات استخدام الهاتف