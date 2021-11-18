(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في السعودية بشكل عاجل سائقين توصيل طلبات عدد 20 الراتب 2000 ريال + حوافز مادية أخرى موفر السكن والمواصلات والتأمين الصحي شرط التقديم ان لا يزيد العمر عن 38 يكون يعرف تطبيقات استخدام الهاتف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|master contact company
|التليفون:
|0645823886
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|العنوان:
|hay hassani casablanca- hay hassani
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 درهم
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117210
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