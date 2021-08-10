(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في السعودية معلم شوارما و معلم بيتزا و معلم مشاوي و خباز و حلواني , الراتب 3000 ريال للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بنا على الرقم 0762436643
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Master contact
|التليفون:
|0762436643
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102997
اتصل
22,000 درهم
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
22,000 درهم
22,000 درهم
اتصل
اتصل
2,000 درهم
اتصل
اتصل