(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في الامارات طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ . الراتب حسب الخبرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|MASTER CONTACT
|التليفون:
|0762436643
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|العنوان:
|hay-hassani- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082649
2,500 ريال
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(مطلوب)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل