مطلوب للعمل في الامارات طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ .

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في الامارات طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ . الراتب حسب الخبرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: MASTER CONTACT
التليفون: 0762436643

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: hay-hassani- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082649
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