مطلوب للعمل فى مصنع إنارة بالسعوديـة الرياض مهندسين إلكترونيـات شروط التقديم - خبرة في مجال صناعة الأضـاءة - خبرة ببرامج تصميم الإنارة وبرامج توزيع الأضاءة - لديه خبرة في تطوير المنتجات - خبرة 5 سنوات في المجال كحد ادنى للتقديم يرجى ارسال السيرة الذاتية علي الواتساب : 01222220106 الأيميل : GULF@GICOREC.NET