مطلوب للعمل فى مصنع إنارة بالسعوديـة الرياض

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فى مصنع إنارة بالسعوديـة الرياض مهندسين إلكترونيـات شروط التقديم - خبرة في مجال صناعة الأضـاءة - خبرة ببرامج تصميم الإنارة وبرامج توزيع الأضاءة - لديه خبرة في تطوير المنتجات - خبرة 5 سنوات في المجال كحد ادنى للتقديم يرجى ارسال السيرة الذاتية علي الواتساب : 01222220106 الأيميل : GULF@GICOREC.NET
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01222220106

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العنوان: سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 21/11/2021
رقم الإعلان: 2112205
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صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ومحاسبين للعمل فى شركة مقاولات بالسعودية - في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين ومحاسبين للعمل فى شركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين ومحاسبين للعمل فى شركة مقاولات بالسعودية العمل فى الرياض مهندسين معمـارى مهندسين ميك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 ريال

14/11/2021
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