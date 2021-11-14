(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى مصنع إنارة بالسعوديـة الرياض مهندسين إلكترونيـات شروط التقديم - خبرة في مجال صناعة الأضـاءة - خبرة ببرامج تصميم الإنارة وبرامج توزيع الأضاءة - لديه خبرة في تطوير المنتجات - خبرة 5 سنوات في المجال كحد ادنى للتقديم يرجى ارسال السيرة الذاتية علي الواتساب : 01222220106 الأيميل : GULF@GICOREC.NET
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112205
3,000 ريال